तिसऱ्या महायुद्धाचा धोका? इराणचा इस्रायलवर हल्ला; जहाजाचं अपहरण, 17 हिंदुस्थानी अडकले

इस्रायल आणि हमासमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामध्ये आता इराण आणि लेबनानने उडी घेतली आहे. शनिवारी मध्यरात्री इराण आणि लेबनानने इस्त्रायलवर हल्ला केला. इराणने जवळपास 200हून अधिक मिसाईल आणि ड्रोनद्वारे, तर लेबनानने 40हून अधिक रॉकेटद्वारे इस्रायलवर हल्ला केला आहे. यात बॅलेस्टिक मिसाईलसह क्रूझ मिसाईलचाही समावेश आहे. या हल्ल्यामुळे जगात तिसरे महायुद्ध भडकण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

#WATCH | Tel Aviv: Iranian drones intercepted by Israel’s Iron Dome, as Iran launches a drone attack against Israel by sending thousands of drones into its airspace.



इराणने इस्रायलच्या एका कंटेनर जहाजाचेही अपहरण केले आहे. MSC ARIES या जहाजाला इराणच्या सैन्याने ताब्यात घेतले आहे. या शिपवर 17 हिंदुस्थानी नागरिक अडकले आहेत. त्यामुळे हिंदुस्थानचेही टेन्शन वाढले आहे.

Iran seized a cargo ship in the Strait of Hormuz, which it said was linked with Israel. Tehran has warned it would retaliate for a suspected Israeli strike on its Syria consulate, reports Reuters.

