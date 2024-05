झारखंडमध्ये ईडीची मोठी कारवाई; मंत्र्याच्या सचिवाकडील नोकराकडे नोटांचे घबाड

देशात लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असताना झारखंडमध्ये ईडीने मोठी कारवाई केली आहे. या करावाईत ईडीला कोट्यवधींचे घबाड सापडले आहे. कोणत्याही उद्योजक किंवा राजकीय नेत्याकडे हे घबाड सापडले नसून एका मंत्र्याच्या खासगी सचिवाकाकडील नोकराकडे हे कोट्यवधींचे घबाड सापडले आहे. हे मनी लँडरींग आणि काळ्या पैशांचे प्रकरण असल्याचे ईडीने म्हटले आहे. हे कोट्यवधींचे घबाड मोजण्यासाठी नोटा मोजण्याचे मशीन मागवण्यात आले आहे. याबाबत अधिक तपास सुरू असल्याचे ईडीने म्हटले आहे.

झारखंडमध्ये ईडीने ग्रामविकास मंत्री आलमगीर आलम यांचा खासगी सचिव संजीव लाल यांच्या नोकराच्या घरी ईडीने कारवाई केली. त्यात ही कोट्यवधींची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. ईडीने रांची येथील विविध ठिकाणांवर धाडी टाकल्या. त्यात ही रोकड सापडली आहे. हे नोटांचे घबाड 40 ते 50 कोटी असल्याचा अंदाज आहे. हे पैसे मोजण्यासाठी मशीन मागवण्यात आले आहे.

#WATCH | The Enforcement Directorate is conducting raids at multiple locations in Ranchi. Huge amount of cash recovered from household help of Sanjiv Lal – PS to Jharkhand Rural Development minister Alamgir Alam, in Virendra Ram case.

