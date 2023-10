इस्त्रायल-पॅलेस्टाईन युद्धाचा परिणाम, आठवड्याच्या सुरुवातीलाच शेअर बाजार धडाम; विक्रीचा सपाटा

इस्त्रायल आणि पॅलेस्टाईमध्ये (Israel-Palestine War) सुरू झालेल्या युद्धाचा परिणाम हिंदुस्थानी शेअर बाजारावर (Share Market News) दिसत आहे. आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी शेअर बाजारात मोठी घसरण पहायला मिळत आहे. शेअर बाजारात लाल निशाणा फडकल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये घबराट पसरली.

सोमवारी सकाळी बीएसई सेन्सेक्स आणि निफ्टी निर्देशांक घसरणीसह उघडले. विक्रीचा सपाटा सुरू झाल्याने लाल झेंडा फडकला आणि सेन्सेक्समध्ये 500, तर निफ्टीमध्ये 150हून अधिक अंकांची घसरण झाली. बॅक निफ्टीतही तब्बल 540 अंकांची घसरण झाल्यामुळे गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले.

Sensex falls 467.99 points to 65,527.64 points in early trade; Nifty declines 144.85 points to 19,508.65 points

— Press Trust of India (@PTI_News) October 9, 2023