जम्मू-कश्मीर – उरीमध्ये घुसखोरीचा डाव जवानांनी उधळला, एका दहशतवाद्याला कंठस्नान

जम्मू-कश्मीरमधील बारामुल्ला जिल्ह्यातील उरी सेक्टरमध्ये घुसखोरी करण्याचा डाव सुरक्षा जवानांनी उधळून लावला आहे. पाकिस्तानच्या बाजूने काही दहशतवादी हिंदुस्थानमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसताच अलर्ट जवानांनी त्यांना रोखले. यावेळी दहशतवाद्यांनी जवानांच्या दिशेने गोळीबार केला. या गोळीबाराला जवानांनी जशास तसे प्रत्युत्तर देत एका दहशतवाद्याला टीपले. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेने याबाबत माहिती दिली आहे.

उरी सेक्टरमधील सबुरा नाला रुस्तम येथे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर जवानांना संशयास्पद हालचाल दिसून आली होती. त्यानंतर जवानांनी घुसखोरांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी दहशतवाद्यांनी जवानांच्या दिशेने गोळीबार सुरू केला. याला जवानांनीही जोरदार प्रत्युत्तर दिले. यात एका दहशतवाद्याचा खात्मा झाला असून येथे अद्यापही धुमश्चक्री सुरू असल्याचे वृत्त आहे.

Infiltration bid foiled by Indian Army and J&K Police in Sabura nala URI sector. The contact was established between troops and terrorists early morning today and operations are still on. Firing is still going on. More details awaited: Army Sources

— ANI (@ANI) April 5, 2024