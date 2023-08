संशयाची पाल चुकचुकली, डोक्यात प्रेशर कुकर घालून प्रेयसीची हत्या केली; 24 वर्षीय प्रियकराला अटक

चारित्र्याच्या संशयावरून प्रियकराने प्रेयसीच्या डोक्यात प्रेशर कुकर घालून तिची निर्घृणपणे हत्या केल्याची धक्कादायक घटना कर्नाटकची राजधानी बंगळुरूमध्ये घडली आहे. देवी (वय – 24) असे मृत तरुणीचे नाव आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी तिचा प्रियकर वैष्णव (वय -24) याला अटक केली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वैष्णव आणि देवी हे दोघेही मूळचे केरळचे असून दोघांनीही एकत्र शिक्षण घेतले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून ते लिव्ह-इनमध्ये रहात होते. बंगळुरुतील कोरमांगला भागातील सेल्स आणि मार्केटिंग कंपनीमध्ये दोघे कामाला होते. दोघांमध्ये वारंवार वादही होत होते.

Bengaluru, Karnataka | Begur Police says, “A 24-year-old man, Vaishnav arrested by Police for allegedly killing his live-in partner Devi (24) by hitting her with a pressure cooker on her head. The incident occurred in the Mico Layout Police Station area. Both of them are from…

