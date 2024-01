इराणमधील दहशतवादी अड्ड्यांवर एअरस्ट्राईक, पाकिस्तानने हवाई हल्ला केल्याचा दावा

इराणने केलेल्या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी पाकिस्तानने इराणमधील सारावान भागात हवाईहल्ला केला आहे असा दावा पाकिस्तानी माध्यमांनी केला आहे. बलोच दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्यासाठी हा हल्ला करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. पाकिस्तानी हद्दीपासून 32 किलोमीटर दूर असलेल्या भागांवर हा हल्ला करण्यात आला आहे. सिस्तान-बलुचिस्तान हद्दीपासून जवळच असलेल्या भागात हा हल्ला करण्यात आला आहे. बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्यासाठी ही हवाई कारवाई करण्यात आल्याचे कळते आहे. ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांच्या मदतीने हा हल्ला करण्यात आला असून या हल्ल्यात किमान दोन अड्डे उद्ध्वस्त झाल्याचे वृत्त आहे. पाकिस्तानी सरकार किंवा हवाईदलाकडून या वृत्ताला अद्याप दुजोरा देण्यात आलेला नाही.

🚨Pakistan attacks on Iran 🇮🇷 ⚡🇵🇰

Sources in the City of Saravan in Eastern Iran are reporting Significant Casualties and Damage to at least 2 Camps used by Local Baloch Militant Groups reportedly BLA, which is a terrorist organization in Pakistan, as a result of Drone and… https://t.co/Xr3Ge3g2aj

— Umair (@Dr_MianUmair1) January 18, 2024