चहावाल्याचा फोटो दाखवून प्रकाश राज यांची चांद्रयान मोहिमेवर टीका

दाक्षिणात्य अभिनेता प्रकाश राज हे बऱ्याचदा बेधडकपणे आपली भूमिका मांडताना दिसतात. एकिकडे सगळा देश चांद्रयान 3 च्या यशस्वी लँडिंगसाठी प्रार्थना करत असताना दुसरीकडे प्रकाश राज यांनी या मोहिमेची खिल्ली उडवली आहे.

ट्विटरवर एक फोटो शेअर करून प्रकाश राज यांनी या मोहिमेवर टीका केली आहे. प्रकाश राज यांनी त्यांच्या ट्विटरवर चहावाल्याचा फोटो शेअर केला आहे. त्याच्यावर कॅप्शन देऊन चंद्रावरून पहिला फोटो #विक्रमलँडर असं लिहिलं आहे. या ट्वीटवर नेटकऱ्यांनी संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अनेक जणांनी त्यांच्या या ट्विटवर टीका केली आहे.

First picture coming from the Moon by #VikramLander Wowww #justasking pic.twitter.com/RNy7zmSp3G

— Prakash Raj (@prakashraaj) August 20, 2023