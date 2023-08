चांद्रयान-3 चा तिसऱ्या कक्षेत प्रवेश

इस्रोच्या चांद्रयान – 3 ने चंद्राच्या तीसऱ्या कक्षेत प्रवेश केला आहे. आता चांद्रयान 174 किमी x 1437 किमी च्या लहान वर्तुळाकार कक्षेत फिरत आहे. चांद्रयान – 3 ठरलेल्या वेळेपेक्षा कमी वेळात आपल्या मोहिमेचा टप्पा गाठला आहे. इस्रो कडून याबाबत अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे.

Getting ever closer to the moon!

The #Chandrayaan3 spacecraft successfully underwent a planned orbit reduction maneuver. The retrofiring of engines brought it closer to the Moon’s surface, now to 174 km x 1437 km.

The next operation to further reduce the orbit is scheduled for… pic.twitter.com/vCTnVIMZ4R

— LVM3-M4/CHANDRAYAAN-3 MISSION (@chandrayaan_3) August 9, 2023