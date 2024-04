कर्नाटक – बोअरवेलमध्ये पडलेल्या 18 महिन्यांच्या चिमुरड्याची 20 तासांनी सुखरुप सुटका

कर्नाटकमधील विजयपुरा जिल्ह्यातील इंडी तालुक्यात येणाऱ्या लचायन या गावामध्ये बोअरवेलमध्ये पडलेल्या दीड वर्षांच्या चिमुरड्याची 20 तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर सुखरुप सुटका करण्यात आली आहे.

बुधवारी सायंकाळी सात्विक नावाचा मुलगा बोअरवेलमध्ये पडला होता. त्यानंतर पोलीस, स्थानिक प्रशासन, एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफचे जवानांनी युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू केले होते. या बचावकार्याला गुरुवारी दुपारच्या सुमारास यश मिळाले आणि मुलाला सुखरुप बाहेर काढण्यात आले. त्यामुळे कुटुंबियांनी सह बचावकार्यात सहभागींनी सुटकेचा निश्वास सोडला.

#WATCH | Karnataka: After 20 hours of rescue operation, NDRF and SDRF teams have succeeded in rescuing a 1.5-year-old child who fell into an open borewell in the Lachyan village of Indi taluk of the Vijayapura district.

(Source: SDRF) https://t.co/0zWcT99XI5 pic.twitter.com/pZ8IJP8i8s

— ANI (@ANI) April 4, 2024