अरविंद केजरीवाल यांना ईडीकडून अटक

कथित अबकारी कर घोटाळा प्रकणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने अटक केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर ईडीचे पथक गुरुवारी केजरीवाल यांच्या घरी दाखल झालं होतं. दोन तासांच्या चौकशीनंतर अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली आहे.

Delhi CM and AAP national convenor Arvind Kejriwal arrested by the Enforcement Directorate (ED) in Excise policy case: Sources pic.twitter.com/LaSlephh0v

— ANI (@ANI) March 21, 2024