Babar Azam – बाबर आझमकडे पुन्हा पाकिस्तानी संघाचे नेतृत्व, शाहीन आफ्रिदीला 3 महिन्यात डच्चू

पाकिस्तानी क्रिकेट मंडळाने बाबर आझम याच्याकडे पुन्हा एकदा क्रिकेट संघाचे नेतृत्व सोपविले आहे. बाबर आझमकडे वन डे आणि टी-20 संघाचे नेतृत्व सोपविण्यात आल्याची माहिती पीसीबीने दिली. त्यामुळे जून महिन्यात होणाऱ्या टी-20 वर्ल्डकपमध्ये पाकिस्तानचा संघ बाबर आझमच्याच नेतृत्वाखाली मैदानात उतरेल.

पीसीबीने बाबर आझम आणि मोहसिन नक्वी यांच्यातील चर्चेचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. ‘बाबर आझम याच्याकडे मर्यादित षटकांचे नेतृत्व सोपवण्यात आले आहे. निवड समितीने सर्वसंमतीने केलेल्या शिफारसीनंतर पीसीबीचे चेअररमन मोहसिन नक्वी यांनी बाबर आझम याच्याकडे पाकिस्तानच्या वन डे आणि टी-20 संघाच्या कर्णधारपदाची धुरा सोपवली आहे’, असे कॅप्शन या व्हिडीओसोबत देण्यात आले आहे.

Babar Azam appointed as white-ball captain

Following unanimous recommendation from the PCB’s selection committee, Chairman PCB Mohsin Naqvi has appointed Babar Azam as white-ball (ODI and T20I) captain of the Pakistan men’s cricket team. pic.twitter.com/ad4KLJYRMK

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) March 31, 2024