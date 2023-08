Chandrayaan 3 Update – तीनपैकी दोन उद्दिष्टे पूर्ण, पुढील 13-14 दिवस महत्त्वाचे; ‘इस्त्रो’ दिली माहिती

हिंदुस्थानच्या महत्त्वाकांक्षी अंतराळ मोहिमेअंतर्गत अंतराळात झेपावलेले ‘चांद्रयान-3’ने चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यशस्वी लँडिंग केले. बुधवारी 23 ऑगस्ट रोजी विक्रम लँडर चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरले आणि हिंदुस्थानने इतिहास रचला. दक्षिण ध्रुवावर पोहोचणारा हिंदुस्थान पहिला देश ठरला आहे.

विक्रम लँडरच्या लँडिंगनंतर प्रज्ञान रोव्हर त्यापासून वेगळे झाले आणि कामाला लागले. प्रज्ञान रोव्हर चंद्राच्या पृष्ठभागावर फेरफटका मारत असून माहितीही गोळात करत आहे. ‘इस्त्रो’च्या वैज्ञानिकांचे याकडे बारीक लक्ष आहे. या मोहिमेबाबत आता इस्त्रोचे प्रमुख एस. सोमनाथ यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे.

‘चांद्रयान-3’ मिशनची बहुतेक उद्दिष्टे पूर्णत्वाकडे आहेत. विक्रम लँडर आणि प्रज्ञान रोव्हर व्यवस्थित कार्यरत आहेत. सर्व वैज्ञानिकांना डेटा खूप चांगला दिसत आहे. आम्ही बराच डेटा गोळा करू. पुढील 14 दिवस चंद्रावरून येणाऱ्या डेटाचा अभ्यास करू. आम्हाला चांगले यश मिळण्याची आशा असून पुढील 13-14 दिवस आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहेत, असे एस. सोमानाथ म्हणाले.

Chandrayaan-3 Mission:

Of the 3⃣ mission objectives,

🔸Demonstration of a Safe and Soft Landing on the Lunar Surface is accomplished☑️

🔸Demonstration of Rover roving on the moon is accomplished☑️

🔸Conducting in-situ scientific experiments is underway. All payloads are…

— ISRO (@isro) August 26, 2023