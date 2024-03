सिद्धू मुसेवालाच्या आईला आरोग्य मंत्रालयाची नोटीस, आयव्हीएफ उपचारांचे तपशील मागवले

पंजाबचा दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला याच्या आई चरण कौर यांनी अलीकडेच एका बाळाला जन्म दिला आहे. सिद्धू मूसेवालाच्या मृत्युनंतर त्याच्य़ा आईने 58 व्या वर्षी इन-व्हिट्रो फर्टिलायझेशन (IVF) तंत्राच्या मदतीने मुलाला जन्म दिला. परंतु यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयाच्या समस्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात बुधवारी आरोग्य मंत्रालयाने सिद्धू मूसेवाला यांच्या आई आणि पंजाब सरकारकडून आयव्हीएफ उपचारांबाबत अहवाल मागवला आहे.

मुलाला जन्म देण्यासाठी चरण कौर यांचे वय खूप जास्त आहे. या कारणामुळे त्यांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. याचपार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने पंजाब सरकारकडून आयव्हीएफ उपचारांबाबत अहवाल मागवला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने पत्र लिहून पंजाब सरकारला लवकरच अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

The Ministry of Health & Family Welfare has sought a report from the Government of Punjab regarding the IVF treatment of Sidhu Moosewala’s mother, Charan Kaur, asking the state government to submit a report to the department. pic.twitter.com/CS1GijPVRT

