Lok Sabha Election 2024 भाजपकडून अभिनेत्री कंगना रनौतला उमेदवारी, ‘या’ मतदारसंघातून निवडणूक लढणार

अभिनेत्री कंगना रनौत हिला भाजपने लोकसभा निवडणूकीची उमेदवारी जाहीर केली आहे. कंगना हिमाचल प्रदेशमधील मंडी मतदारसंघातून निवडणूक लढणार आहे.

BJP releases 5th list of candidates for the upcoming Lok Sabha elections.

Nityanand Rai to contest from Ujiarpur.

Giriraj Singh from Begusarai.

Ravi Shankar Prasad from Patna Sahib.

Kangana Ranaut from Mandi.

Naveen Jindal from Kurukshetra.

Sita Soren from Dumka.

