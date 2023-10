दोन महिन्यात निर्णय घ्या! आमदार अपात्रता प्रकरणी सरन्यायाधीशांचे नार्वेकरांना आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार अपात्रता प्रकरणी निर्णय देण्यास विलंब करणाऱ्या विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना पुढील 2 महिन्यात या प्रकरणी निर्णय द्या असे आदेश दिले आहेत. आमदार अपात्रता प्रकरणी निर्णय घेण्यास विलंब करणाऱ्या विधानसभा अध्यक्षांबाबत नाराजी व्यक्त करताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले की, विधानसभेच्या अध्यक्षांनी आमदार अपात्रता प्रकरणी किमान लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तरी निर्णय घेतला पाहिजे.

CJI: We issued notice on 14 July. Thereafter we passed an order in September. Now seeing that the speaker has not taken any steps, we are constrained to say that he must take a decision in 2 months.#SupremeCourt #Shivsena #NCP

