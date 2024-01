शोएब मलिकने तिसऱ्यांदा केले लग्न, अभिनेत्रीसोबत बांधली गाठ; सानिया मिर्झाचं काय होणार?

पाकिस्तानी क्रिकेटपटू शोएब मलिक याने तिसऱ्यांदा लग्न केले आहे. अभिनेत्री सना जावेद हिच्याशी त्याने निकाह केला असून याचे फोटोही समोर आले आहेत. मात्र दुसरी पत्नी सानिया मिर्झा हिला घटस्फोट न देता त्याने हा विवाह केल्याची चर्चा सोशल मीडियावर सुरू आहे.

शोएब मलिक याने शनिवारी (20 जानेवारी) रोजी लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले. शोएबने पाकिस्तानी अभिनेत्री सना जावेद हिच्याशी लग्न केले आहे. दोघेही बऱ्याच काळापासून एकमेकांना डेट करत असल्याच्या चर्चा सुरू होते. त्यामुळे तो लवकरच सानिया मिर्झाला घटस्फोट देणार असल्याच्या वावड्याही उठल्या. मात्र यात तथ्य नसल्याचे समोर आले होते. मात्र शनिवारी त्याने सना जावेदसोबत लग्न केल्याचे समोर आल्यानंतर आता सानिया मिर्झा आणि तिच्या मुलाचे काय होणार याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.

शोएब मलिक याने हिंदुस्थानची माजी टेनिस खेळाडू सानिया मिर्झा हिच्याशी 2010मध्ये लग्न केले होते. त्यांना एक मुलगाही असून त्याचे नाव इजहान आहे. 2018मध्ये त्याचा जन्म झाला होता. मात्र गेल्या काही काळापासून सानिया आणि शोएबमध्ये सर्वकाही आलबेल नसल्याच्या बातम्या येत होत्या. शोएब सनाला डेट करत असल्याने सानिया अस्वस्थ असून दोघेही घटस्फोट घेणार असल्याच्याही चर्चा सुरू होत्या. मात्र यादरम्यान शोएबने तिसरे लग्न करून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला.

