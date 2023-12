रामपूर येथे रेल्वे अपघात, मालगाडीचे डबे रुळावरून घसरले

उत्तर प्रदेशातील रामपूर रेल्वे स्थानकावर मालगाडीचा अपघात झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. मालगाडी रुळावरुन घसरल्याने रात्री उशिरा हा अपघात झाला आहे.अपघाताची माहिती मिळताच रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि इंजिनीअरिंग टीमचे सदस्य घटनास्थळी पोहोचले असून त्यांनी ट्रॅक मोकळा करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहे.

मिळालेल्या माहितींनुसार, ही घटना मुरादाबादमधील रामपूर रेल्वे स्टेशनच्या यार्डजवळ घडली. मालगाडीच्या दोन वॅगनची चाके रेल्वे रुळावरून घसरली होती. त्यामुळे अप आणि डाऊन मार्गावरील रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. अनेक गाड्या इतर स्थानकांवर थांबवाव्या लागल्या आहेत, तर अनेक गाड्या चंदौसी मार्गे वळवण्यात आल्या आहेत.दरम्यान, रेल्वे प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. मात्र, अपघाताचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही.

#WATCH | Rampur, UP: Two wagons of a goods train derailed last night near the yard of Rampur railway station under the Moradabad railway division of Northern Railway. No injuries were reported. pic.twitter.com/469YRKMQh1

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 4, 2023