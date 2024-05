दिग्विजय सिंह यांची मोठी घोषणा, राजकीय वर्तुळात उडाली खळबळ

लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील मतदानाच्यावेळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग यांनी मोठी घोषणा केली आहे. ते म्हणाले, ही माझी शेवटची निवडणूक असल्याचे वक्तव्य केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राजगडचे उमेदवार दिग्विजय सिंह म्हणाले की, काँग्रेस कार्यकर्त्यांना 100 मीटरच्या आत येऊ दिले जात नाही. भाजप नेते 100 मीटरच्या परिघात आहेत आणि त्यांनी प्रभू रामाचे बॅनर आणि पोस्टर्स लावले आहेत. काँग्रेस नेते पंकज यादव पोलीस ठाण्यात आहेत आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीची भाजपची लोकं मोकळेपणाने फिरत आहेत.

#WATCH | Bhopal, Madhya Pradesh: Senior Congress leader and party candidate from Rajgarh says, “Congress workers are being pushed outside the 100-metre radius. BJP leaders are within the 100-metre radius and are with banners & posters of Lord Ram. They have Congress leader Pankaj… pic.twitter.com/EYX43ay8Ut

