16 हजार फुटांवर अचानक विमानाचा दरवाजा तुटला, प्रवासी-क्रू मेंबरमध्ये घबराट; व्हिडीओ पाहून तुम्हालाही फुटेल घाम

अमेरिकेत एक मोठी दुर्घटना टळली आहे. अमेरिकेतील अलास्का एअरलाइन्सच्या बोइंग विमानाचा अचानक दरवाजा तुटला आणि प्रवाशांमध्ये एकच गोंधळ उडाला. टेक ऑफ केल्यानंतर आकाशात सुमारे 16 हजार फूट उंचीवरुन पडला . त्यामुळे विमानातील सर्व 177 जणांचा जीव धोक्यात आला होता. यामध्ये सहा क्रू मेंबर्स होते. आपत्कालीन परिस्थिती पाहता विमानाचे पोर्टलँड येथे आपत्कालीन लँडिंग करावे लागले.

अलास्का एअरलाइन्सचे फ्लाइट 1282 पोर्टलँड आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून 4:52 वाजता निघाले होते, परंतु या अपघातानंतर विमानाने 5:30 वाजता पोर्टलँड विमानतळावर पुन्हा आपत्कालीन लँडिंग केले. प्रवाशांकडून बनविण्यात आलेल्या व्हिडीओतून समजते की, केबिनचा मध्यभागी बाहेर पडण्याचा दरवाजा विमानापासून पूर्णपणे वेगळा झाला आहे.

अलास्का एअरलाईन्सने एक्सवर आपल्या पोस्टमध्ये म्हंटले की, पोर्टलॅण्डहून ओन्टारियो, सीएसाठी बोइंग 737-9 मॅक्स फ्लाइट क्रमांक AS1282 पोर्टलँड ते ओंटारियो, कॅलिफोर्निया सुटल्यानंतर ही दुर्घटना घडली. पण सुदैवाने सर्व प्रवाशी सुखरुप बचावले. विमानात सदस्यांसह पोर्टलँड आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सुरक्षित आपत्कालीन लँडिंग करावे लागले. हे नेमके कसे घडले याचा तपास करत आहोत आणि त्यानंतर याबाबक माहिती शेअर करू.

