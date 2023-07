मुसळधार पावसामुळे रेल्वे ट्रॅकवर पाणी साचल्यामुळे कल्याणवरून कसारा खोपोलीकडे जाणारी वाहतूक ठप्प झाली आहे. त्यामुळे सकाळी मुंबईच्या दिशेने कामासाठी आलेल्यांचे घरी परतताना हाल होणार आहेत.

At Kalyan station-

Point failures from 14.40 hrs due to heavy rain.

Trains going from Kalyan to Kasara side and coming from Kasara side are not running.

