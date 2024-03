IND vs ENG – टीम इंडियाने उतरवलं ‘बॅझबॉल’चं भूत, धर्मशाळेत इंग्लंडला डावाने हरवत मालिका 4-1 ने जिंकली

टीम इंडिया आणि इंग्लंड संघात पाच कसोटी सामन्यांची मालिका पार पडली. धर्मशाळेमध्ये मालिकेतील अखेरचा सामना खेळला गेला. या लढतीत टीम इंडियाने इंग्लंडचा एक डाव आणि 64 धावांनी पराभव केला. हैदराबाद येथे झालेला मालिकेतील पहिला सामना गमावल्यानंतरही टीम इंडियाने जोरदार पुनरागमन करत इंग्लंडच्या ‘बॅझबॉल’ क्रिकेटला धुळ चाळत पाच सामन्यांची मालिका 4-1 अशी खिशात घातली.

What a win for India!

They complete a remarkable 4-1 series victory with an impressive performance in Dharamsala 💪#WTC25 | #INDvENG 📝: https://t.co/0sc3mQ50r4 pic.twitter.com/9MU3qyrYSY

— ICC (@ICC) March 9, 2024