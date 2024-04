मुंबई इंडियन्समध्ये रोहितसोबत वाईट घडलं? मोठ्या खेळाडूने केला दावा

IPL 2024 सुरू होऊन बरेच दिवस झाले असले तरी मुंबई इंडियन्सच्या कर्णधारपदाचा वाद अजूनही थांबलेला नाही. रोहित शर्मा MI चा कर्णधार नाही हे अजूनही अनेक क्रिकेटपटूंना तसेच चाहत्यांनाही मान्य नाही. दररोज अनेक क्रिकेट तज्ज्ञ यावर आपापली मते मांडत आहेत. वीरेंद्र सेहवाग, नवज्योत सिंग सिद्धू आणि रवी शास्त्री यांच्यासह अनेक माजी क्रिकेटपटूंनी रोहितच्या कर्णधारपदावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. यातच आता चेन्नई सुपर किंग्जचा माजी खेळाडू अंबाती रायुडूने रोहित शर्माबद्दल भविष्यवाणी केली आहे.

अंबाती रायुडूने यापूर्वीच आयपीएलमधून निवृत्ती घेतली आहे. सध्या य़ा हंगामात तो स्टार स्पोर्ट्ससाठी आयपीएल सामन्यांचे विश्लेषण करत आहे. यादरम्यान त्याला रोहित शर्मा बाबत काही प्रश्न विचारण्यात आले. यामध्ये रोहित शर्माच्या आयपीएल लिलावात येण्याबाबत एक महत्तवाचा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर रायडू म्हणाला की हे रोहितच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. त्याला जिथे जायचे तिथे तो जाऊ शकतो. IPL चे सगळेच संघ त्याची कर्णधार म्हणून नक्कीच निवड करतील. मला ठाम विश्वास आहे की तो अश्या फ्रेंचायझीकडे जाईल जिथे त्याला मुंबईपेक्षा चांगली वागणूक मिळेल, असं तो म्हणाला आहे.

Ambati Rayudu 🎙️

“Every other franchise will want Rohit Sharma as captain and will treat him better than what Mumbai Indians did.”

Bro owned entire Mumbai Indians management with one statement. 🔥 pic.twitter.com/XqHFOJSzg1

— Selfless⁴⁵ (@SelflessCricket) April 10, 2024