Breaking – राहुल गांधी यांना ‘सर्वोच्च’ दिलासा, मानहानीच्या खटल्यात शिक्षेला स्थगिती

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मोदी आडनावाबाबत केलेल्या शेरेबाजीमुळे दोषी ठरवण्यात आलेल्या राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा देत शिक्षेला स्थगिती दिली आहे.

मोदी आडनाव प्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या विरोधात मूळ तक्रार करणाऱ्या पूर्णेश मोदी यांचे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांना विचारले की, न्यायालयाने जास्तीत जास्त शिक्षा सुनावण्याचे कोणते कारण दिले आहे. यापेक्षा कमी शिक्षा देता आली असती. कमी शिक्षा दिली असती तर लोकसभा मतदारसंघातील जनतेचे हक्कही अबाधित राहिले असते. हे मत नोंदवल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना सुनावलेल्या शिक्षेला स्थगिती दिली.

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचा आदेश वाचणे खूप जाचक आहे. यामध्ये त्यांनी खूप उपदेश केले आहेत. यावर सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, अनेकदा कारणे न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडून नाराजी व्यक्त जाते, त्यामुळेच उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात तपशीलवार कारणे दिली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाकडून होणारी अशी टीपण्णी ही निराश करणारी ठरू शकते.

Supreme Court in an interim order stays the conviction of Congress leader Rahul Gandhi in the criminal defamation case over ‘Modi surname’ remark pic.twitter.com/BOPuCmYhXz

न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी यावर म्हटले की, आम्हाला कल्पना आहे की आम्ही व्यक्त केलेली मते यामुळे निराशा होऊ शकते, यामुळे आम्ही ती लिहीत असताना योग्य तो वेळ घेऊन बारकाईने लिहितो. न्यायमूर्तींनी हे देखील विचारलं की सर्वाधिक शिक्षा देण्यामागे कारण काय होते, जर राहुल गांधी यांना 1 वर्ष 11 महिन्यांची शिक्षा दिली असती तर ते खासदार म्हणून अपात्र ठरले नसते.

Supreme Court while granting relief to Congress leader Rahul Gandhi says ramifications of the trial court’s order are wide. Not only was Gandhi’s right to continue in public life affected but also that of the electorate who elected him, says Supreme Court. https://t.co/qH7eNX930W

— ANI (@ANI) August 4, 2023