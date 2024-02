IND vs ENG – सिराजचा विकेटचा ‘चौकार’, इंग्लंड 319 धावांत गारद; हिंदुस्थानकडे 126 धावांची आघाडी

राजकोटमध्ये सुरू असलेल्या तिसऱ्या कसोटीवर हिंदुस्थानने आपली पकड मजबूत केली आहे. तिसऱ्या दिवशी दुसऱ्या सत्रापर्यंत हिंदुस्थानने इंग्लंडचा डाव 319 धावांमध्ये गुंडाळत 126 धावांची मोठी आघाडी घेतली. पहिल्या सत्रामध्ये तीन विकेट गमावलेल्या इंग्लंडच्या फलंदाजीला दुसऱ्या सत्रामध्ये भगदाड पडले आणि पाहुण्या संघाने तासाभरात 5 विकेट गमावल्या.

इंग्लंडकडून सलामीवीर बेन डकेट याने दीडशतक ठोकले. बाद होण्यापूर्वी त्याने 153 धावा केल्या. त्याच्या व्यतिरिक्त कर्णधार बेन स्टोक्सने 41 धावांचे योगदान दिले. हिंदुस्थानकडून वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजने विकेटचा चौकार ठोकला. 84 धावा देत त्याने 4 विकेट्स घेतल्या. कुलदीप यादव आणि रवींद्र जडेजाला प्रत्येकी दोन, तर आर अश्विन आणि जसप्रीत बुमराहाला प्रत्येकी एक विकेट मिळाली.

Innings break!

England are all-out for 319 in the first-innings.

A successful afternoon session for #TeamIndia as @mdsirajofficial finishes with a four-wicket haul

