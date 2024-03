रशियावर 26/11 सारखा दहशतवादी हल्ला, 60 जणांचा मृत्यू; ISIS ने घेतली जबाबदारी

रशियाची राजधानी मॉस्कोवर 26/11 प्रमाणे दहशतवादी हल्ला झाला आहे. गर्दीच्या ठिकाणी दहशतवाद्यांनी केलेल्या अंदाधुंद गोळीबारात 60 नागरिकांचा मृत्यू झाला असून दीडशेहून अधिक जखमी झाले आहेत. इसिस या दहशतवादी संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. या हल्ल्यानंतर मोस्कोमध्ये हाय अलर्ट घोषित करण्यात आला आहे.

बातमी अपडेट होत आहे…

Concert attack near Moscow | Camouflage-clad gunmen opened fire at concertgoers with automatic weapons on Friday, killing at least 60 people and injuring 145 more in an attack claimed by Islamic State militants, reports Reuters

— ANI (@ANI) March 23, 2024