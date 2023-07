शरद पवारांनी बोलावली राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक; अजित पवारांनी पक्ष, चिन्हावर दावा केल्यानंतर हालचालींना वेग

अजित पवार यांनी पक्ष आणि चिन्हावर दावा केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील हालचालींना वेग आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्लीत राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक बोलावली आहे. शरद पवार यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी आज गुरुवारी दुपारी तीन वाजता ही बैठक पार पडणार आहे. शरद पवारांसह सुप्रिया सुळे आणि पवारांशी एकनिष्ठ असणारे पदाधिकारी आणि कार्यकारिणी सदस्य बैठकीत सहभागी होतील. या बैठकीमध्ये पुढील पक्षाची पुढील रणनीती आणि कायदेशीर संघर्षावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

Sharad Pawar to chair NCP National Executive meeting in Delhi on Thursday

Edited video is available in video section on https://t.co/lFLnN4oaDV pic.twitter.com/4596EomoBJ

— Press Trust of India (@PTI_News) July 6, 2023