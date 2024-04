IPL 2024 : शशांक-बेयरेस्टोचे वादळ गोंगावले; कोलकाताला नमवत पंजाबने टी-20 क्रिकेटमध्ये रचला इतिहास

जॉनी बेयरेस्टो नाबाद (48 चेंडू 108 धावा) आणि शशांक सिंग नाबाद (28 चेंडू 68 धावा) या जोडीने केलेल्या तुफान फलंदाजीमुळे कोलकाताने दिलेले 262 धावांचे लक्ष पंजाबने पूर्ण केले आणि 8 विकेटने विजय मिळवला. या विजयासोबत पंजाब टी-20 क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वाधिक धावसंख्येचा यशस्वी पाठलाग करणारा पहिला संघ ठरला आहे.

