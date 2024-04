हार्बर मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत; सीएसएमटीजवळ लोकलचा डबा घसरला

पनवेलहून सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या एका लोकलचा डबा सीएसएमटी प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 जवळ सकाळी 11.35 वाजण्याच्या सुमारास घसरला. त्यामुळे हार्बर मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. या घटनेत कोणत्याही प्रवाशांना दुखापत झाली नाही, अशी माहिती मध्य रेल्वेकडून देण्यात आली आहे.

One trolley of panvel 56 local while arriving at CSMT Platform no. 2 derailed at 11.35 hrs.

No injury to any passengers.

Harbour line affected.

Enroute trains towards CSMT will be brought upto Masjid station.

Harbour line services will be operational from & to Vadala.

The…

— Central Railway (@Central_Railway) April 29, 2024