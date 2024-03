Photo – डोक्यावर हॅट, हातात कॅमेरा; हत्तीवर मांड ठोकत मोदींची काझीरंगात जंगल सफारी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या आसाम दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी मोदींनी काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानाला भेट दिली.

शुक्रवारी सायंकाळीच मोदी आसाममधील तेजपूरला पोहोचले होते आणि तिथून ते रात्री काझीरंगाला गेले. काझीरंगातील गेस्ट हाऊसमध्येच त्यांनी रात्री मुक्काम केला.

शनिवारी पहाटे पाच-सहाच्या सुमारास मोदी जंगल सफारीवर निघाले. सुरुवातीला त्यांनी सेंट्रल कोहोरा रेंजमधील मिहिमुख भागात हत्तीवर स्वारी केली.

मोदींनी हत्तींना आपल्या हाताने ऊसही खावू घातला. यानंतर त्यांनी याच रेंजमध्ये जीप राईडचा आनंदही घेतला.

डोक्यावर हॅट, हातात कॅमेरा घेत आणि हत्तीवर बसत मोदी जंगल सफारीचा आनंद लुटला. याचे फोटो त्यांनी आपल्या एक्स (ट्विटर) अकाउंटवरून शेअर केले आहेत.

जंगल सफारीदरम्यान काझीरंगा उद्यानाच्या संचालिका सोनाली घोष आणि वरिष्ठ वन अधिकारीही त्यांच्यासोबत होते. यादरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी देशवासियांना काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानाला भेट देण्याचे आवाहन केले.

I would urge you all to visit Kaziranga National Park and experience the unparalleled beauty of its landscapes and the warmth of the people of Assam. It’s a place where every visit enriches the soul and connects you deeply with the heart of Assam. pic.twitter.com/MFCg9oeFm3

— Narendra Modi (@narendramodi) March 9, 2024