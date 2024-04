नवीन आर्थिक वर्षात RBI कडून पतधोरण जाहीर; रेपो रेट ‘जैसे थे’, सर्वसामान्यांना दिलासा नाहीच

‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने (RBI) नवीन आर्थिक वर्षातील पहिले पतधोरण जाहीर केले आहे. आरबीआयने सलग सातव्यांदा रेपो रेट ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो रेट 6.5 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय पतधोरण समितीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आल्याची माहिती आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली. त्यामुळे सर्वसामान्यांना व्याजदरात कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.

आगामी आर्थिक वर्षामध्ये (2024-25) हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था 7 टक्क्यांच्या वेगाने वाढेल. तर 2025च्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी ग्रोथ 7.5 टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत 6.9 टक्के आणि तिसऱ्या-चौथ्या तिमाहीत 7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, असे शक्तिकांत दास यांनी सांगितले.

#WATCH | On monetary policy decisions, RBI Governor Shaktikanta Das says, “The Reserve Bank decided to keep the Policy Repo Rate unchanged at 6.5%” pic.twitter.com/fKpkAaK8Q9

— ANI (@ANI) April 5, 2024