गडचिरोलीत पोलिसांची मोठी कारवाई; चकमकीत 8 नक्षलवादी ठार

महाराष्ट्राच्या पूर्वेला असलेला विदर्भातील गडचिरोली जिल्हा हा नक्षलवादी कारवायांमुळे सतत चर्चेच असतो. पोलीस आणि नक्षलवाद्यांमध्ये होत असणाऱ्या सततच्या चकमकींमुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते. नक्षलवाद्यांचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी पोलिसांच्या माध्यमातून विविध मोहिमा सुद्धा राबवल्या जातात. अशीच एक मोहिम पार पडली असून नक्षलग्रस्त गडचिरोलीमध्ये पोलिसांनी मोठी कारवाई केल्याची माहिती समोर आली आहे.

#WATCH | Chhattisgarh: Security forces personnel cross the Indravati River as they return to their headquarters after an encounter with Naxalites in the border area of Narayanpur-Bijapur-Dantewada.

8 Naxalites were killed in the encounter. 8 weapons and other arms and ammunition… pic.twitter.com/UXntEYhpOg

