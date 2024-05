Lok Sabha Election 2024 Voting Update : महाराष्ट्रात 11 वाजेपर्यंत 18.18 टक्के मतदान

महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या 11 जागांसह देशभरातील 95 जागांवर आज सकाळी 7 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत मतदान होणार असून या टप्प्यात शिवसेनेचे पाच शिलेदार मशाल हाती घेऊन निवडणुकीच्या आखाडय़ात उतरले आहेत. वाचा लाईव्ह अपडेट…

उद्योगपती गौतम अदानी यांनी सहकुटुंब मतदान केले

महाराष्ट्रात 11 वाजेपर्यंत 18.18 टक्के मतदान

25.41% voter turnout till 11 am for phase 3 of #LokSabhaElections2024 Assam 27.34%

Bihar 24.41%

Chhattisgarh 29.90%

Dadra & Nagar Haveli And Daman & Diu 24.69%

Goa 30.94%

Gujarat 24.35%

Karnataka 24.48%

Madhya Pradesh 30.21%

Maharashtra 18.18%

Uttar Pradesh 26.12%… pic.twitter.com/GFTTusnfGe — ANI (@ANI) May 7, 2024

महाविकास आघाडीचे माढा लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार धैर्यशील मोहिते- पाटील यांनी आपल्या कुटुंबियांसह मतदानाचा पवित्र हक्क बजावला.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी कर्नाटकात केले मतदान

#WATCH | Karnataka: Congress national president Mallikarjun Kharge casts his vote at a polling station in Kalaburagi. Congress has fielded party chief Mallikarjun Kharge's son-in-law Radhakrishna Doddamani from Kalaburagi constituency and BJP has fielded Umesh G Jadhav.… pic.twitter.com/ynfFT0bspi — ANI (@ANI) May 7, 2024

छत्रपती शाहू महाराजांसह शाही कुटुंबाने बजावला मतदानाचा हक्क

छत्रपती संभाजीनगरात उत्साहात मतदानाला सुरुवात, अनेक मतदान केंद्रांवर सकाळपासून रांगा

महाराष्ट्रात थंड प्रतिसाद, 9 वाजेपर्यंत 6.64 टक्के मतदान; वेस्ट बंगालमध्ये सर्वाधिक 14.60 टक्के मतदान

10.57% turnout till 9 am for phase 3 of #LokSabhaElections2024 Assam 10.12%

Bihar 10.03%

Chhattisgarh 13.24%

Dadra & Nagar Haveli And Daman & Diu 10.13%

Goa 12.35%

Gujarat 9.87%

Karnataka 9.45%

Madhya Pradesh 14.22%

Maharashtra 6.64%

Uttar Pradesh 11.63%

West Bengal 14.60% pic.twitter.com/YupOzbyDuQ — ANI (@ANI) May 7, 2024

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अहमदाबाद येथे बजावला मतदानाचा हक्क

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah casts his vote for the #LokSabhaElections2024 at a polling booth in Ahmedabad, Gujarat Union HM and senior BJP leader Amit Shah is the party's candidate from the Gandhinagar Lok Sabha seat. Congress has fielded its party secretary Sonal… pic.twitter.com/j6x1p15373 — ANI (@ANI) May 7, 2024

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, बारामती लोकसभेच्या उमेदवार सुप्रिया सुळे यांनी केले मतदान

#WATCH | Maharashtra: NCP-SCP chief Sharad Pawar casts his vote at a polling booth in Baramati NSP-SCP has fielded Supriya Sule from the Baramati seat. NCP has fielded Sunetra Pawar, wife of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar from Baramati#LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/10L3dwaZ40 — ANI (@ANI) May 7, 2024

सोलापूर लोकसभेच्या उमेदवार प्रणिती शिंदे, माजी केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी बजावला मतदानाचा हक्कhttps://twitter.com/ANI/status/1787671066761924931?s=19

अभिनेता रितेश देशमुख याने पत्नी जेनेलिया सोबत केले मतदान

#WATCH | Maharashtra: Actor Riteish Deshmukh and his wife Genelia Deshmukh cast votes at a polling booth in Latur. NDA has fielded sitting MP Sudhakar Tukaram Shrangare against INDIA Alliance's Kalge Shivaji Bandappa.#LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/tP7DLeGjoJ — ANI (@ANI) May 7, 2024

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मतदान करण्यासाठी अहमदाबाद येथील मतदान केंद्रावर दाखल

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives at a polling booth in Ahmedabad, Gujarat to cast his vote for #LokSabhaElections2024 Union Home Minister Amit Shah is also present. pic.twitter.com/3aA2GUti6s — ANI (@ANI) May 7, 2024

काँग्रेस नेते अमित देशमुख यांनी पत्नी आदितीसह लातूर येथे बजावला मतदानाचा हक्क

#WATCH | Maharashtra: Congress leader Amit Deshmukh and his wife Aditi Deshmukh cast their votes at a polling booth in Latur. While BJP has fielded sitting MP Sudhakar Shrangare from here, he faces Congress' Kalge Bandappa here. #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/Yxy60lkV0W — ANI (@ANI) May 7, 2024