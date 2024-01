तो खूप हट्टी आहे, फार हट्ट करतो… पण मीही हट्टी आहे; सोनिया गांधी राहूलबाबत काय म्हणाल्या…

आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांनी तयारीला सुरुवात केली आहे. तसेच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला राहुल गांधींनी त्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये ते आई सोनिया गांधींसमवेत त्यांची बहीण प्रियांका गांधी यांची एक रेसिपी किचनमध्ये तयार करताना दिसत आहेत. यावेळी दोन्ही मायलेकांमध्ये हलक्या फुलक्या वातावरणात चर्चा रंगली आहे. यावेळी सोनिया गांधी यांनी राहुल यांच्या स्वभावाबाबतही वक्तव्य केले आहे.

राहुल गांधींनी त्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर ३१ डिसेंबर रोजी सकाळी हा व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. आपल्या घरातल्या किचनमध्ये राहुल गांधी व सोनिया गांधी काम करत असल्याचं दिसत असून त्यासंदर्भात त्यांच्यात चर्चा होताना दिसत आहे. यावेळी राहुल गांधींनी गप्पांमध्ये भाजपाचाही उल्लेख केल्यानंतर सोनिया गांधींनीही त्यांना तितक्याच मिश्किलपणे दाद दिली.

नया साल आप सभी के जीवन में खुशियां और समृद्धि की सौगात और भारत में न्याय और मोहब्बत का पैगाम ले कर आए।

Wishing everyone a very happy and prosperous New Year 2024. pic.twitter.com/PH2sAQ4Rcb

