Lok Sabha Election 2024 Voting Update – महाराष्ट्रामध्ये सकाळी 9 वाजेपर्यंत सरासरी 7.45 टक्के मतदान

महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या 8 जागांसह देशभरातील 88 जागांवर आज मतदान होत आहे. सकाळी 7 वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात झाली असून मतदान केंद्रावर मतदारांची गर्दी पहायला मिळत आहे. उन्हाचा कडाका वाढला असला तरी मोठ्या उत्साहात लोकं लोकशाहीच्या उत्सवात सहभागी होताना दिसत आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्रामध्ये बुलढाण्यात नरेंद्र खेडेकर, हिंगोलीत नागेश पाटील-आष्टीकर, यवतमाळ-वाशीममध्ये संजय देशमुख, परभणीत संजय जाधव हे शिवसेनेचे शिलेदार रिंगणात आहेत. तर नांदेडमध्ये काँग्रेसचे वसंत चव्हाण, अमरावतीत बळवंत वानखेडे, अकोल्यात डॉ. अभय पाटील तर वर्ध्यात राष्ट्रवादीचे अमर काळे लढत आहेत. वाचा लाईव्ह अपडेट…

