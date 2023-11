प्रशिक्षणार्थी महिला अग्निवीराची मुंबईत आत्महत्या

अग्निवीर योजनेतून निवड झालेल्या एका प्रशिक्षणार्थी तरुणीने आत्महत्या केली आहे. ही तरुणी मूळची मुंबईची असून ती अग्निवीर म्हणून मुंबईतील आयएनएस हमला इथे प्रशिक्षण घेत होती. वैयक्तिक कारणांमुळे तिने आत्महत्या केली असावी असा अंदाज आहे. अपर्णा नायर असं या तरुणीचं नाव असल्याचे कळते आहे.

Mumbai | A 20-year-old woman, who was under training in the Navy for Agniveer, allegedly died by suicide by hanging herself. As per an official, the woman was under training at INS Hamla at the time of the incident. Malvani Police registered an ADR and is carrying out further…

— ANI (@ANI) November 28, 2023