भाजपनेच मद्य घोटाळा केला आणि केजरीवालांना अडकवलं, विरोधात साक्ष देणाऱ्याला NDA कडून तिकीटही दिलं

आम आदमी पार्टीचे नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी तिहार तुरुंगात बाहेर आल्यानंतर शुक्रवारी पहिली पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी केंद्रातील भारतीय जनता सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. मद्य घोटाळा भाजपनेच केला असून यात भाजपचे सर्वोच्च नेतृत्व सामील असल्याचा गंभीर आरोप संजय सिंह यांनी केला.

अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात षडयंत्र रचण्यात आले आणि त्यांना अटक करण्यात आली. दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी आंध्र प्रदेशमध्ये एनडीएकडून तिकीट मिळालेल्या मगुंटा रेड्डी यांनी तीन जबाब दिले असून त्यांचा मुलगा राघव एम. रेड्डी याने सात जबाब दिले आहेत. नऊ जबाबात त्यांनी केजरीवाल यांचे नावही घेतले नाही, असा दावा सिंह यांनी केला.

16 सप्टेंबर 2022 रोजी वायएसआर खासदार रेड्डी यांच्या घरावर छापा टाकण्यात आला होता. त्यावेळी त्यांनी केजरीवाल यांचे नाव घेतले नाही. फेब्रुवारी 2023मध्य़े त्यांचा मुलगा राघव एम. रेड्डी याला अटक करण्यात आली. त्यानेही सात पैकी सहा जबाबांमध्ये केजरीवाल यांचे नाव घेतले नाही. मात्र 5 महिन्यांच्या छळानंतर राघव रेड्डी याने केजरीवाल यांच्याविरोधात जबाब दिला, असा आरोप संजय सिंह यांनी केला.

VIDEO | Delhi Excise Policy Case: Here’s what AAP leader Sanjay Singh (@SanjayAzadSln) said at a press briefing in New Delhi.

“Action was taken against MP Magunta Reddy for the first time on September 16, 2022. He was pressurised to give a false statement against Delhi CM Arvind… pic.twitter.com/8WI5kWhBzI

— Press Trust of India (@PTI_News) April 5, 2024