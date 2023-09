शरद पवार गौतम अदानींच्या अहमदाबादमधील घरी दाखल, राजकीय वर्तुळात चर्चा

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या अहमदाबाद येथील घरी दाखल झाले आहेत. अदानींच्या घरातील एका खासगी कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी शरद पवार त्यांच्या घरी पोहोचल्याची प्राथमिक माहिती मिळतेय.

शनिवारी सकाळी शरद पवार अहमदाबाद येथे पोहोचले. अहमदाबाद विमानतळावरील त्यांचा एक फोटो व्हायरल झाला असून यात त्यांच्यासोबत त्यांच्या पत्नी प्रतिभा पवारही दिसत आहेत. त्यांच्या स्वागतासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्थानिक कार्यकर्तेही उपस्थित होते.

दरम्यान, शरद पवार यांनी दुपारी अडीचच्या सुमारास एक ट्विट केले आहेत. यात ते उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यासोबत दिसत आहेत. गौतम अदानी यांच्यासोबत गुजरातमधील अहमदाबाद जिल्ह्यातील वसना, चाचरवाडी येथील देशातील पहिल्या लॅक्टोफेरिन प्लांट एक्झिमपॉवरचे उद्घाटन करणे हा बहुमान होता, असे कॅप्शन पवारांनी या फोटोला दिले आहे.

It was a privilege to inaugurate India’s first Lactoferrin Plant Exympower in Vasna , Chacharwadi , Gujarat along with Mr. Gautam Adani pic.twitter.com/G5WH9FaO5f

