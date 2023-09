जम्मू-कश्मीर – घुसखोरीचा डाव उधळला, 2 दहशतवाद्यांचा खात्मा; पाकिस्तानी चलनासह शस्त्रसाठा जप्त

जम्मू-कश्मीरमध्ये सुरक्षा दलाच्या जवानांनी घुसखोरीचा डाव उधळला असून दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा केला आहे. कुपवाडा जिल्ह्यातील माछिल सेक्टरमध्ये एलओसीजवळ ही कारवाई करण्यात आली.

कुपवाडा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माछिल सेक्टरच्या कुमकडी भागामध्ये दहशतवादी घुसखोरीच्या प्रयत्नात असल्याची माहिती गुप्तचरांनी दिली. यानंतर लष्कराचे जवान आणि कुपवाडा पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत दोन दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले.

चकमकीच्या ठिकाणाहून पोलिसांनी 2 एकेएस, 4 एकेमॅग्स, 90 राऊड, 1 पाकिस्तानी बनावटीचे पिस्तूल, 1 पाऊच आणि पाकिस्तानी चलनातील 2100 रुपये जप्त केले. या भागात अद्यापही कारवाई सुरू असून अन्य घुसखोरांचा शोध सुरू आहे.

#UPDATE | So far, 2 Aks, 4 AKMags, 90 rounds, 1 Pak Pistol, 1 Pouch and Rs 2100 Pak currency have been recovered from the encounter site. Search continues: Kupwara Police

दरम्यान, याआधी पुलवामामध्ये सुरक्षा दलाच्या जवानांनी दोन दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले. जम्मू-कश्मीर पोलीस आणि लष्कराच्या 42 आरआर बटालीयनने गुलशनपोरा त्रालमधील नागबाल वनक्षेत्रामध्ये संयुक्तपणे कारवाई ही केली.

याबाबत जम्मू-कश्मीरचे पोलीस महासंचालक दिलबाग सिंग म्हणाले की, पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांचे नापाक मनसुबे उधळून लावण्यासाठी सीमेवर आणि मध्यवर्ती भागात सुरक्षा जवान सतर्क आहेत. जम्मू-कश्मीरच्या लोकांना शांतता हवी आहे. त्यांना पाकिस्तानची चाल समजली आहे.

Jammu & Kashmir | Acting on a specific tip off, J&K Police and Army’s 42 RR laid a cordon in the forest area of Nagbal Forest, Gulshanpora Tral. During searches, two terror hideouts were busted: Indian Army

(Source: Indian Army) pic.twitter.com/kXkRbkp3wV

— ANI (@ANI) September 30, 2023