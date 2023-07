अजित पवारांसह 9 आमदारांना अपात्र ठरवा! मध्यरात्री सूत्र फिरली, राष्ट्रवादीची विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका

महाराष्ट्रात रविवारी पुन्हा एक राजकीय भूकंप झाला. अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काही आमदार फुटले आणि थेट सत्ताधाऱ्यांना जाऊन मिळाले. यानंतर काहीच वेळात अजित पवार यांनी पाच वर्षात तिसऱ्यांदा उपमुख्यमंत्री पदाची, तर छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अन्य नेत्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. याविरोधात आता राष्ट्रवादीने कायदेशीर पाऊल उचलले असून अजित पवारांसह शपथ घेणाऱ्या 9 आमदारांविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केली आहे, अशी माहिती प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिली.

अजित पवारांसह शपथ घेणाऱ्या नऊ आमदारांविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे इमेल आणि व्हाट्सएप मेसेजच्या माध्यमातून ही याचिका करण्यात आली आहे. अजित पवारांसह 9 जणांनी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि प्रदेशाध्यक्ष यांना अंधारात ठेऊन पक्षाच्या धोरणाच्या आणि हिताच्या विरोधात जाऊन शपथ घेतली. त्यांची ही कृती बेकायदेशीर असून स्टेस्ट डेसिप्लिन कमिटीच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने अपात्रतेची याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल करण्यात आल्याची माहिती जयंत पाटील यांनी रविवारी उशिराने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

We have filed a disqualification petition to the speaker of the assembly and we will send hard documents as soon as possible. This disqualification petition was filed against 9 leaders. They didn't inform anyone that they are leaving the party which is against NCP. We have also… pic.twitter.com/PaJXqOF0IO

— ANI (@ANI) July 2, 2023