इस्त्रोची पु्न्हा विक्रमाकडे वाटचाल, एकाच वेळी 7 उपग्रह करणार प्रक्षेपित

इस्त्रोची पुन्हा विक्रमाकडे वाटचाल सुरू आहे; कारण चांद्रयान-3 च्या यशस्वी प्रक्षेपणानंतर, इस्त्रो एकाच वेळी 7 उपग्रह प्रक्षेपित करणार आहे. 30 जुलै 2023 रोजी सकाळी 6:30 वाजता 7 उपग्रह प्रक्षेपित करत आहे. हे प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्राच्या प्रक्षेपण पॅड 1 वरून होणार आहे. उपग्रहांना अंतराळात नेण्यासाठी PSLV-C56 रॉकेटचा वापर केला जाणार आहे.

त्यामुळे आता इस्त्रो पुन्हा एकदा इतिहास रचणार आहे. हे एक व्यावसायिक प्रक्षेपण आहे. ज्यामध्ये सर्वाधिक उपग्रह हे सिंगापूरचे आहेत. PSLV-C56 रॉकेटद्वारे प्रक्षेपण पॅड 1वरून प्रक्षेपण केले जाईल. या प्रक्षेपणातील मुख्य उपग्रह DS-SAR आहे. जे सिंगापूरच्या DSTA आणि ST अभियांत्रिकी यांनी पाठवले आहे. ती म्हणजे सिंगापूर येथील संरक्षण विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संस्था एकदा हा उपग्रह तैनात झाल्यानंतर आणि काम करण्यास सुरुवात केल्यानंतर, ते सिंगापूर सरकारला नकाशे तयार करण्यास मदत करेल. म्हणजेच सॅटेलाइट फोटो काढणे सोपे होणार आहे.

एसटी इंजिनिअरिंग या उपग्रहाचा वापर करून अनेक प्रकारची छायाचित्रे काढणार आहे. जेणेकरून भू-स्थानिक सेवा देता येतील तसेच व्यावसायिक व्यवहारही करता येतात. DS-SAR मध्ये सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड आहे. जे इस्रायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीजने बनवले आहे. या उपग्रहाद्वारे दिवसा किंवा रात्री कोणत्याही हवामानात छायाचित्रे घेत येऊ शकतात.

