Ashesh 2023 – नॅथन लायन उर्वरित मालिकेतून बाहेर, टॉड मर्फीचा ऑस्ट्रेलियन संघात समावेश

लॉर्ड्स कसोटीमध्ये यजमाना संघाचा पराभव करत एशेस मालिकेत 2-0 अशी आघाडी घेणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाला धक्का बसला आहे. ऑस्ट्रेलियाचा फिरकी गोलंदाज नॅथन लायन (Nathan Lyon) उर्वरित मालिकेतून बाहेर झाला आहे. लॉर्ड्स कसोटीदरम्यान त्याला गंभीर दुखापत झाली होती. त्याच्या जागी फिरकी गोलंदजा टॉड मर्फी (Todd Murphy) याची ऑस्ट्रेलियन संघात निवड करण्यात आली आहे.

इंग्लंडच्या डावातील 37व्या षटकामध्ये क्षेत्ररक्षण करताना लायनला गंभीर दुखापत झाली होती. दुखापतीमुळे लायनला चालताही येत नव्हते. त्याला कुबड्यांचा आधार घेऊन चालावे लागत होते. तिसऱ्या दिवशी तो गोलंदाजीसाठी मैदानात आला नाही. मात्र तरीही चौथ्या दिवशी संघाला गरज होती तेव्हा मैदानात फलंदाजीला उतरला आणि त्याने दहाव्या विकेटसाठी स्टार्कसोबत छोटी भागिदारीही केली.

